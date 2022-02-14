Канада виводить з України своїх військових та інструкторів, однак навчальна місія не закінчується

Канада заявила про тимчасове виведення з України частини своїх військовослужбовців та військових інструкторів. Аналогічне рішення уже ухвалили США та Велика Британія.

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

Збройні сили Канади Об’єднаної оперативної групи тимчасово перемістять в інші країни Європи, оскільки «оперативна ситуація в Україні не дозволяє їм залишатися тут». Тим самим навчальна місія не закінчується, просто змінять її формат.

Командування відмовилося надавати інформацію про те, яку кількість канадських військових і куди саме переводять з України, а також які дії далі будуть за цим.

На кінець січня 2022 року на території Львівської області перебували 260 канадських солдатів, вони проводять навчання та обмінюються із ЗСУ досвідом. Уже 5 лютого Канада відправила в Україну борт з військовою допомогою, де було нелетальне озброєння та інструктори, які мали працювати тут до кінця березня 2025 року.