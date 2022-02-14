Канада виводить з України своїх військових та інструкторів, однак навчальна місія не закінчується

Канада заявила про тимчасове виведення з України частини своїх військовослужбовців та військових інструкторів. Аналогічне рішення уже ухвалили США та Велика Британія.
Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.
Збройні сили Канади Об’єднаної оперативної групи тимчасово перемістять в інші країни Європи, оскільки «оперативна ситуація в Україні не дозволяє їм залишатися тут». Тим самим навчальна місія не закінчується, просто змінять її формат.
Командування відмовилося надавати інформацію про те, яку кількість канадських військових і куди саме переводять з України, а також які дії далі будуть за цим.
На кінець січня 2022 року на території Львівської області перебували 260 канадських солдатів, вони проводять навчання та обмінюються із ЗСУ досвідом. Уже 5 лютого Канада відправила в Україну борт з військовою допомогою, де було нелетальне озброєння та інструктори, які мали працювати тут до кінця березня 2025 року.
США виводять 150 військовослужбовців, які навчали українських військових, а Велика Британія — «невелику кількість» інструкторів і ще близько 100 людей, які брали участь у підготовці військ у межах операції «Орбіталь».
- Наприкінці січня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що продовжив ще на три роки військову навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість військових інструкторів збільшать удвічі — до 400 людей, а обсяг фінансування становитиме понад $300 млн.
- На тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії Канада відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які прибули до країни 9 січня. Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме інструкторів. Його завдання — розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення.
- 13 лютого Австралія та Канада на тлі російської загрози ухвалили рішення тимчасово перенести свої посольства з Києва до Львова.