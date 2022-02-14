Канада выводит из Украины своих военных и инструкторов, однако учебная миссия не заканчивается

Канада заявила о временном выводе из Украины части своих военнослужащих и военных инструкторов. Аналогичное решение уже приняли США и Великобритания.
Об этом сообщает Министерство обороны Канады.
Вооруженные силы Канады Объединенной оперативной группы временно будут перемещены в другие страны Европы, поскольку «оперативная ситуация в Украине не позволяет им оставаться здесь». Тем самым обучающая миссия не заканчивается, просто изменят ее формат.
Командование отказалось предоставлять информацию о том, какое количество канадских военных и куда переводят из Украины, а также какие действия последуют за этим.
К концу января 2022 года на территории Львовской области находились 260 канадских солдат, они проводят обучение и обмениваются с ВСУ опытом. Уже 5 февраля Канада отправила в Украину борт с нелегальным оружием и инструкторами, которые должны были работать здесь до конца марта 2025 года.
В то же время США выводят 150 военнослужащих, обучавших украинских военных, а Великобритания — «небольшое количество» инструкторов и еще около 100 человек, участвовавших в подготовке войск в рамках операции «Орбиталь».
- В конце января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что продлил еще на три года военную учебную миссию UNIFIER в Украине. Количество военных инструкторов увеличат вдвое — до 400 человек, а объем финансирования составит более $300 млн.
- На фоне угрозы масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, прибывших в страну 9 января. Контингент является частью международных сил под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но не будет проводить тренировок и не будет проверять инструкторов. Его задача — разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения.
- 13 февраля Австралия и Канада на фоне российской угрозы приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов.