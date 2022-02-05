Канада отправила в Украину самолет с нелетальным вооружением и военными инструкторами

Канада, в рамках программы UNIFIER, отправила в Украину самолет с нелетальным вооружением и инструкторами, которые будут учить украинских военных пользоваться им.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Канады.
«Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и транспортировки грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения», — говорится в релизе.
Из базы Трентон вылетел самолет C-177 Globemaster, которым также прибудут канадские военнослужащие. Они «помогут в интеграции снаряжения» и научат украинских военнослужащих работать с ним.
«Эти военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков», — говорится в сообщении.
- В конце января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что продлил еще три года военную учебную миссию UNIFIER в Украине. Количество военных инструкторов увеличат вдвое — до 400 человек, а объем финансирования составит более $300 млн.
- На фоне угрозы масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, прибывших в страну 9 января. Контингент является частью международных сил под эгидой НАТО по сдерживанию российской агрессии, но не будет проводить тренировок и не будет проверять инструкторов. Его задача – разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае масштабного вторжения.