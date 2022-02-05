Канада відправила до України літак з нелетальним озброєнням та військовими інструкторами

«Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження», — йдеться у релізі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.

Канада, в рамках програми UNIFIER , відправила в Україну літак із нелетальним озброєнням та інструкторами, які навчатимуть українських військових користуватися ним.

З бази Трентон вилетів літак C-177 Globemaster, яким також прибудуть канадські військовослужбовці. Вони «допоможуть в інтеграції спорядження» та навчать українських військовослужбовців працювати з ним.

«Ці військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків», — йдеться у повідомленні.