У Раді перенесли закрите засідання очільників фракцій із силовиками

У Верховній Раді перенесли на понеділок 14 лютого закрите засідання за участі очільників фракцій та силовиків. Головуватиме на зустрічі секретар РНБО Олексій Данілов.
Про це повідомила речниця голови парламенту Марія Дейнеко, пише Укрінформ.
«На 16-у годину 14.02.2022 року запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України», — зазначила вона.
За її словами, у нараді візьмуть участь керівництво парламенту, очільники фракцій та груп, голови комітетів з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, правоохоронної діяльності та зовнішньої політики.
Раніше це засідання планували провести у неділю, 13 лютого. На нього мали запросити міністрів оборони та внутрішніх справ, керівництво армії та інших силових структур. Але, як зазначив нардеп та колишній спікер Дмитро Разумков, тепер формати наради змінили, і на ньому буде лише секретар РНБО.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]».
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «тривожні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.