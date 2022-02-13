У Раді перенесли закрите засідання очільників фракцій із силовиками

У Верховній Раді перенесли на понеділок 14 лютого закрите засідання за участі очільників фракцій та силовиків. Головуватиме на зустрічі секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це повідомила речниця голови парламенту Марія Дейнеко, пише Укрінформ.

«На 16-у годину 14.02.2022 року запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України», — зазначила вона.

За її словами, у нараді візьмуть участь керівництво парламенту, очільники фракцій та груп, голови комітетів з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, правоохоронної діяльності та зовнішньої політики.

Раніше це засідання планували провести у неділю, 13 лютого. На нього мали запросити міністрів оборони та внутрішніх справ, керівництво армії та інших силових структур. Але, як зазначив нардеп та колишній спікер Дмитро Разумков, тепер формати наради змінили, і на ньому буде лише секретар РНБО.