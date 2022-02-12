У Раді пройде закрите засідання керівників фракцій і груп з силовим блоком

У Верховній Раді 14 лютого у понеділок пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Головним питанням буде обговорення потенційної загрози вторгнення Росії в Україну.
Про це в ефірі «Україна 24» сказав пʼятий президент України та нардеп від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.
«Починаючи з завтрашнього дня буде перехід депутатів до щоденної роботи. Завтра о 16:00 пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, глава СБУ, глави розвідок, глави НБУ, Мінфіну, запросимо премʼєр-міністра», — заявив Порошенко.
Голова партії «Голос» Кіра Рудик також повідомила про проведення закритого засідання.
«Разом спробуємо достукатися до влади, що потрібні радикальні дії в напрямках: обороноздатності, економічної стабільності та інформування українців», — зазначила Рудик.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]».
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написав, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.