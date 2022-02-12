В Раде пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп с силовым блоком

В Верховной Раде 14 февраля в понедельник состоится закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Главным вопросом будет обсуждение потенциальной угрозы вторжения России в Украину.
Об этом в эфире «Украина 24» сказал пятый президент Украины и нардеп от «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
«Начиная с завтрашнего дня будет переход депутатов к ежедневной работе. Завтра в 16:00 пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Это министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, главы разведок, главы НБУ, Минфина, пригласим премьер-министра», — заявил Порошенко.
Глава партии «Голос» Кира Рудык также сообщила о проведении закрытого заседания.
«Вместе попытаемся достучаться до власти, что нужны радикальные действия в направлениях: обороноспособности, экономической стабильности и информирования украинцев», – отметила Рудык.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]».
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.