В Раде перенесли закрытое заседание глав фракций с силовиками

В Верховной Раде перенесено на понедельник 14 февраля закрытое заседание с участием глав фракций и силовиков. Председательствовать на встрече будет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщила представитель председателя парламента Мария Дейнеко, пишет Укринформ.

«На 16 часов 14.02.2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации ситуации вокруг и внутри Украины», — отметила она.

По ее словам, в совещании примут участие руководство парламента, главы фракций и групп, главы комитетов по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, правоохранительной деятельности и внешней политики.

Ранее это заседание планировали провести в воскресенье, 13 февраля. На него должны были пригласить министров обороны и внутренних дел, руководство армии и других силовых структур. Но, как отметил нардеп и бывший спикер Дмитрий Разумков, теперь форматы совещания изменили, и на нем будет только секретарь СНБО.