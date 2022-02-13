В Раде перенесли закрытое заседание глав фракций с силовиками

В Верховной Раде перенесено на понедельник 14 февраля закрытое заседание с участием глав фракций и силовиков. Председательствовать на встрече будет секретарь СНБО Алексей Данилов.
Об этом сообщила представитель председателя парламента Мария Дейнеко, пишет Укринформ.
«На 16 часов 14.02.2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации ситуации вокруг и внутри Украины», — отметила она.
По ее словам, в совещании примут участие руководство парламента, главы фракций и групп, главы комитетов по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, правоохранительной деятельности и внешней политики.
Ранее это заседание планировали провести в воскресенье, 13 февраля. На него должны были пригласить министров обороны и внутренних дел, руководство армии и других силовых структур. Но, как отметил нардеп и бывший спикер Дмитрий Разумков, теперь форматы совещания изменили, и на нем будет только секретарь СНБО.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни формы, не даты вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]».
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «тревожные прогнозы» по поводу возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы сдерживать ее от атаки. Таким образом, там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.