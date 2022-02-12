Телескоп «Джеймс Вебб» зробив «селфі» у космосі

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA опублікувало перше «селфі» космічного телескопа «Джеймс Вебб», яке він зробив у космосі.

Як зазначається, знімок створено за допомогою спеціальної лінзи всередині приладу NIRCam, який потрібний лише для отримання зображень сегментів головного дзеркала, а не космосу.

У NASA пояснили, що ця конфігурація не використовується під час наукових операцій, а потрібна лише для налаштування.

«У цьому випадку яскравий сегмент був спрямований на яскраву зірку, тоді як інші сегменти не налаштовані в тому напрямку. Це зображення дало завчасну вказівку на юстування головного дзеркала інструменту», — додали у NASA.