Телескоп «Джеймс Вебб» зробив «селфі» у космосі

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA опублікувало перше «селфі» космічного телескопа «Джеймс Вебб», яке він зробив у космосі.
Як зазначається, знімок створено за допомогою спеціальної лінзи всередині приладу NIRCam, який потрібний лише для отримання зображень сегментів головного дзеркала, а не космосу.
У NASA пояснили, що ця конфігурація не використовується під час наукових операцій, а потрібна лише для налаштування.
«У цьому випадку яскравий сегмент був спрямований на яскраву зірку, тоді як інші сегменти не налаштовані в тому напрямку. Це зображення дало завчасну вказівку на юстування головного дзеркала інструменту», — додали у NASA.
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