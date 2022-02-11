Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти каналу «Наш»

Ради національної безпеки та оборони запровадила терміном на 5 років санкції проти телеканалу «Наш».

Про це секретар РНБО Олексій Данілов оголосив під час брифінгу після засідання у пʼятницю, 11 лютого.

Санкції ввели на підставі подання Служби безпеки України. Їх запровадили щодо компанії «Наша Прага» (займається продакшном), «Наш 24» (дає в оренду компʼютери і техніку), «Наш 365» (також дає в оренду техніку) і компанії, яка володіє цими компаніями і знаходиться на Кіпрі у місті Лімасол.

Телеканал «НАШ», відповідно до відкритих даних, належить сімʼї колишнього нардепа «Опозиційного блоку» Євгенія Мураєва. За даними ЗМІ, юридична особа телеканалу належить компанії «Наша Прага», якою володіє кіпрська компанія Demosena Investments Ltd. Її кінцевим власником є батько екснардепа — Володимир Мураєв.