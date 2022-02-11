Україна запросила у Росії точну інформацію щодо військ біля кордонів

Міністерство закордонних справ України запросило у Росії розʼяснень через накопичення військ біля кордонів і точні дані про їх дислокацію та чисельність. Україна активувала механізм Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо заходів зміцнення довіри і безпеки, який дозволяє отримати інформацію про військові навчання.
Україна запросила інформацію про війська РФ у Білорусі, де до 20 лютого проходять навчання, в окупованому Криму та прикордонних регіонах Росії.
Відповідно до положень документа, РФ має назвати точні райони навчань, дати їх завершення, кількість, найменування, підпорядкованість військ, а також типи озброєння.
«Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення», — заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Раніше цей же механізм активізували країни Балтії, подавши запит до ОБСЄ через війська РФ у Білорусі.
Міноборони Білорусі 10 лютого показало карту із зазначенням районів навчань.
- 10 лютого в Білорусі розпочалися масштабні військові навчання «Союзна рішучість – 2022». Війська Білорусі і Росії відпрацьовують відбиття умовної «зовнішньої агресії» і «боротьбу з тероризмом». На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення.
- 8 лютого Збройні сили України розпочали по всій країні свої навчання «Заметіль — 2022». Вони триватимуть протягом всього лютого.