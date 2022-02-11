Украина запросила у России точную информацию о войсках у границ

Министерство иностранных дел Украины запросило у России разъяснений из-за скоплений войск возле границ и точных данных о их дислокации и численности. Украина активировала механизм Венского документа ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, который позволяет запрашивать информацию о военных учениях.
Украина запросила информацию о войсках РФ в Беларуси, где до 20 февраля проходят учения, в оккупированном Крыму и приграничных регионах России.
Согласно положениям документа, РФ должна назвать точные районы учений, даты их завершения, количество, наименование, подчиненность войск, а также типы вооружения.
«Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее этот же механизм активизировали страны Балтии, подав запрос в ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси.
Минобороны Беларуси 10 февраля показало карту с указанием районов учений.
- 10 февраля в Беларуси начались масштабные военные учения «Союзная решимость — 2022». Войска Беларуси и России отрабатывают отражение условной «внешней агрессии» и «борьбу с терроризмом». На фоне скопления более 130 тысяч российских военных на границе украинские власти и Запад опасаются, что учения могут использовать для вторжения.
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