Країни Балтії подали запит до ОБСЄ через війська Росії в Білорусі. Вони хочуть знати загальну кількість

Литва, Латвія і Естонія 9 лютого подали офіційний запит до ОБСЄ з вимогою розкрити чисельність військ і військової техніки, які задіяні у російсько-білоруських навчаннях «Союзна рішучість — 2022».

Про це повідомляє Defense News із посиланням на представника посольства Естонії у Вашингтоні. Це ж раніше, з посиланням на джерела, повідомляв кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Країни Балтії активували механізм Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо заходів зміцнення довіри і безпеки. Він дозволяє всім членам ОБСЄ, серед яких і Білорусь, отримати інформацію про військові навчання якщо є якась ознака загрози іншим членам організації.

Відповідь на запит має бути надана протягом 48 годин. Якщо Мінськ її дасть, то країни Балтії можуть просити про зустріч із офіційними представниками Білорусі.