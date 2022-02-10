Країни Балтії подали запит до ОБСЄ через війська Росії в Білорусі. Вони хочуть знати загальну кількість

Литва, Латвія і Естонія 9 лютого подали офіційний запит до ОБСЄ з вимогою розкрити чисельність військ і військової техніки, які задіяні у російсько-білоруських навчаннях «Союзна рішучість — 2022».
Про це повідомляє Defense News із посиланням на представника посольства Естонії у Вашингтоні. Це ж раніше, з посиланням на джерела, повідомляв кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Країни Балтії активували механізм Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо заходів зміцнення довіри і безпеки. Він дозволяє всім членам ОБСЄ, серед яких і Білорусь, отримати інформацію про військові навчання якщо є якась ознака загрози іншим членам організації.
Відповідь на запит має бути надана протягом 48 годин. Якщо Мінськ її дасть, то країни Балтії можуть просити про зустріч із офіційними представниками Білорусі.
- 10 лютого в Білорусі розпочалися масштабні військові навчання «Союзна рішучість – 2022». Війська Білорусі і Росії відпрацьовують відбиття умовної «зовнішньої агресії» і «боротьбу з тероризмом». На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення.
- 8 лютого Збройні сили України розпочали по всій країні свої навчання «Заметіль — 2022». Вони триватимуть протягом всього лютого.