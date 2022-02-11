Працівники СБУ приїхали у село Рівненщини через незаконний видобуток бурштину. На них із сокирами напали місцеві жителі

Співробітники Служби безпеки України у четвер, 10 лютого, проводили слідчі дії у селі Єльне Рівненської області через незаконний видобуток бурштину, однак на них із сокирами напали місцеві мешканці. Силовики у відповідь застосували зброю.

Пояснення щодо інциденту СБУ оприлюднила у пʼятницю, 11 лютого.

Місцеві мешканці пішли на силовиків із сокирами, холодною та травматичною зброєю. Чоловіки не реагували на вимоги працівників СБУ і поранили кількох із них. Силовики у відповідь застосували зброю. Як результат — пʼятьох місцевих мешканців та трьох працівників СБУ поранено. Небезпеки їх життю немає, після медичної допомоги четверо від госпіталізації відмовились.