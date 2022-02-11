Работники СБУ приехали в село Ровенской области из-за незаконной добычи янтаря. На них с топорами напали местные жители

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 10 февраля, проводили следственные действия в селе Ельное Ровенской области из-за незаконной добычи янтаря, однако на них с топорами напали местные жители. Силовики в ответ применили оружие.

Объяснение по поводу инцидента СБУ обнародовала в пятницу, 11 февраля.

Местные жители пошли на силовиков с топорами, холодным и травматическим оружием. Мужчины не реагировали на требования работников СБУ и ранили нескольких из них. Силовики в ответ применили оружие. Как результат, пять местных жителей и три работника СБУ ранены. Опасности их жизни нет, после медицинской помощи четверо от госпитализации отказались.