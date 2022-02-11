На Олімпійських іграх у Пекіні встановили чотири світові рекорди

На Олімпійських іграх у Пекіні встановили вже чотири світові рекорди.
Так сьогодні, 11 лютого, шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул на дистанції 10 тисяч метрів дійшов до фіналу за 12 хвилин 30,74 секунди, побивши попередній рекорд (який також належав йому) — 12 хвилин 32,95 секунди.
Для Ван дер Пула це друге золото Олімпіади-2022: першу медаль він отримав 6 лютого на дистанції 5 000 метрів, оновивши олімпійський рекорд (6 хвилин 8,84 секунди). Ця медаль стала першим золотом для Швеції з 1988 року.
Ще один рекорд сьогодні встановила нідерландська шорт-трекістка Сюзанне Схюлтінг, яка фінішувала у чвертьфіналі змагань на дистанції 1 000 метрів за 1 хвилину 26,514 секунди та забезпечила собі місце у півфіналі.
- 8 лютого американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд у короткій програмі на Олімпійських іграх у Пекіні. За свій прокат він отримав 113,97 бала.
- Того ж дня ковзаняр Кʼєлд Нойс оновив олімпійський рекорд на дистанції 1 500 метрів серед чоловіків.
- 7 лютого нідерландська ковзанярка Ірен Вюст стала першою в історії спортсменкою, яка здобула золоті медалі на п’яти різних Олімпійських іграх. Це стосується як зимових Олімпіад, так і літніх.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.