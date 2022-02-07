Нідерландська спортсменка першою в історії здобула золоті медалі на п’яти різних Олімпіадах

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст стала першою в історії спортсменкою, яка здобула золоті медалі на п’яти різних Олімпійських іграх. Це стосується як зимових Олімпіад, так і літніх.

Під час ковзанярського забігу на 1 500 метрів 7 лютого 35-річна Ірен Вюст посіла перше місце та встановила олімпійський рекорд. Вона подолала дистанцію за 1:53.28 хвилини.

Срібну медаль отримала спортсменка з Японії Такагі Міхо, а бронзову — теж нідерландка Антуанетте де Йонг.

Вюст завоювала особисту золоту медаль вже на п’ятій своїй Олімпіаді. До цього вона отримувала золото на Олімпійських іграх у Турині 2006 року, Ванкувері 2010 року, Сочі 2014 року та Пхьончхані 2018 року. Подібного досягнення не має жоден спортсмен у світі ані серед чоловіків, ані серед жінок.

Загалом Вюст вже має у своєму активі 12 різних медалей з Олімпійських ігор, 6 з яких — золоті. Крім п’яти особистих нагород вона також здобула золоту медаль під час командних змагань у 2014 році. Завдяки цим нагородам Вюст стала найтитулованішою спортсменкою Нідерландів.