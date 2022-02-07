Нидерландская спортсменка первой в истории завоевала золотые медали на пяти разных Олимпиадах

Нидерландская конькобежица Ирэн Вюст стала первой в истории спортсменкой, завоевавшей золотые медали на пяти различных Олимпийских играх. Это касается как зимних Олимпиад, так и летних.

Во время конькобежного забега на 1 500 метров 7 февраля 35-летняя Ирэн Вюст заняла первое место и установила олимпийский рекорд. Она преодолела дистанцию за 1:53.28 минуты.

Серебряную медаль получила спортсменка из Японии Такаги Михо, а бронзовую тоже нидерландка Антуанетте де Йонг.

Вюст завоевала личную золотую медаль уже на пятой Олимпиаде. До этого она получала золото на Олимпийских играх в Турине 2006, Ванкувере 2010, Сочи 2014 и Пхенчхане 2018 года. Подобного достижения не достигал ни один спортсмен в мире ни среди мужчин, ни среди женщин.

В общей сложности Вюст уже имеет в своем активе 12 разных медалей с Олимпийских игр, 6 из которых — золотые. Кроме пяти личных наград, она также получила золотую медаль во время командных соревнований в 2014 году. Благодаря этим наградам Вюст стала самой титулованной спортсменкой Нидерландов.