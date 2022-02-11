На Олимпийских играх в Пекине установили четыре мировых рекорда

На Олимпийских играх в Пекине установили уже четыре мировых рекорда.
Так сегодня, 11 февраля, шведский конькобежец Нильс ван дер Пул на дистанции в 10 тысяч метров дошел до финала за 12 минут 30,74 секунды, побив предыдущий рекорд (также принадлежавший ему) — 12 минут 32,95 секунды.
Для Ван дер Пула это второе золото Олимпиады-2022: первую медаль он получил 6 февраля на дистанции в 5 000 метров, обновив олимпийский рекорд (6 минут 8,84 секунды). Эта медаль стала первым золотом Швеции с 1988 года.
Еще один рекорд сегодня установила нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг, которая финишировала в четвертьфинале соревнований на дистанции 1 000 метров за 1 минуту 26,514 секунды и обеспечила себе место в полуфинале.
- 8 февраля американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд по короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат он получил 113,97 балла.
- В тот же день конькобежец Кельд Нойс обновил олимпийский рекорд на дистанции в 1 500 метров среди мужчин.
- 7 февраля нидерландская конькобежка Ирэн Вюст стал первой в истории спортсменкой, получившей золотые медали на пяти различных Олимпийских играх. Это касается как зимних Олимпиад, так и летних.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.