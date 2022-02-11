На Олимпийских играх в Пекине установили четыре мировых рекорда

Так сегодня, 11 февраля, шведский конькобежец Нильс ван дер Пул на дистанции в 10 тысяч метров дошел до финала за 12 минут 30,74 секунды, побив предыдущий рекорд (также принадлежавший ему) — 12 минут 32,95 секунды.

На Олимпийских играх в Пекине установили уже четыре мировых рекорда.

Для Ван дер Пула это второе золото Олимпиады-2022: первую медаль он получил 6 февраля на дистанции в 5 000 метров, обновив олимпийский рекорд (6 минут 8,84 секунды). Эта медаль стала первым золотом Швеции с 1988 года.

Еще один рекорд сегодня установила нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг, которая финишировала в четвертьфинале соревнований на дистанции 1 000 метров за 1 минуту 26,514 секунды и обеспечила себе место в полуфинале.