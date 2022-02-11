ДБР порушило справу проти правоохоронців, які намагалися сфальсифікувати справу про ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти правоохоронців, які намагалися сфальсифікувати справу з ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

Досудове розслідування розпочали за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

Голова ДБР запевнив, що всі провадження ретельно розслідують, тому «справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності»

«Усі без виключення розслідування мають здійснюватися обʼєктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права, і не «призначало» винних, навіть через суспільний тиск», — заявив Сухачов.