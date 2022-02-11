ДБР порушило справу проти правоохоронців, які намагалися сфальсифікувати справу про ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти правоохоронців, які намагалися сфальсифікувати справу з ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов.
Досудове розслідування розпочали за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).
Голова ДБР запевнив, що всі провадження ретельно розслідують, тому «справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності»
«Усі без виключення розслідування мають здійснюватися обʼєктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права, і не «призначало» винних, навіть через суспільний тиск», — заявив Сухачов.
- 9 лютого на дорозі Київ — Харків — Довжанський о 22:55 сталася смертельна аварія: машина з кортежу Ярославського наїхала на 50-річного пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018».
- Сам бізнесмен заявив, що не був на місці ДТП, а «спав вдома». У його компанії заявили, що за кермом був водій, який працював в одній із допоміжних служб. Саме він прийшов у поліцію давати свідчення. ЗМІ писали, що сам бізнесмен іноді сідає за кермо. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Ярославського теж мають викликати на допит.
- Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що справу намагалися сфальсифікувати, і звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.