ГБР открыло дело против правоохранителей, пытавшихся сфальсифицировать дело о ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против правоохранителей, пытавшихся сфальсифицировать дело о ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

Досудебное расследование начали по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).

Глава ГБР заверил, что все производства тщательно расследуют, поэтому «настоящие виновники будут привлечены к ответственности»

«Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права, и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления», — заявил Сухачев.