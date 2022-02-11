Представник РФ у «нормандському форматі» Дмитро Козак заявив, що Київ відмовляється від перемовин із бойовиками — і це ключова суперечність

Заступник керівника адміністрацій президента Росії Дмитро Козак, який представляв інтереси Росії на засіданні політичних радників «нормандського формату», заявив, що Україна відмовилася у підсумковому документі цитувати «Мінські угоди», де згадується необхідність консультацій з бойовиками — і це головна суперечність, яка затягнула переговори.

Про це Дмитро Козак заявив на брифінгу після засідання.

«Наші вимоги і позиції — політичний процес має розпочатися у консультаціях із представниками [окупованого] Донбасу, але Україна тотально відмовлялася. Ми хотіли, щоб на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи розпочався діалог щодо майбутнього статусу Донбасу у складі постконфліктної України. Ми не змогли добитися навіть згоди на цей діалог. У цьому проблема. Оскільки не змогли – письмовий підсумковий документ не получився», — заявив Дмитро Козак.

Заступник керівника адміністрацій президента Росії уточнив, що хоче, аби Україна у форматі «Мінську» або внесла свої пропозиції щодо майбутнього статусу Донбасу, або відреагували на пропозиції бойовиків. Козак сказав, що Україна «взяла мовчазну паузу, щоби подумати». Він додав, що також хоче, аби Україна сформувала конкретні ідеї, яким чином можна завершити війну на Донбасі.