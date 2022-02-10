Телескоп NASA сфотографував галактику в сузірʼї Велика Ведмедиця

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сфотографували галактику NGC 3855, яка знаходиться у сузір’ї Великої Ведмедиці.
Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям.
Сфтографована галактика розташована приблизно в 180 мільйонах світлових років від Землі
На світлині можна побачити яскраву зірку, яка просто розташована набагато ближче до нашої планети, що створює ілюзію її величини.
Наразі «Чандра» займається дослідженням чорної діри у NGC 3855.
- Нещодавно астрономам вперше вдалося виявити невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху завдяки її впливу на рух сусідньої зірки. Вона розташована в зоряному скупченні в галактиці Велика Магелланова Хмара, за 160 тисяч світлових років від Землі.