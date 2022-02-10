Телескоп NASA сфотографировал галактику в созвездии Большая Медведица

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сфотографировали галактику NGC 3855, находящуюся в созвездии Большой Медведицы.
Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием.
Сфтографированная галактика расположена примерно в 180 миллионах световых лет от Земли.
На фотографии можно увидеть яркую звезду, которая просто расположена гораздо ближе к нашей планете, что создает иллюзию ее величины.
В настоящее время «Чандра» занимается исследованием черной дыры в NGC 3855.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако, в 160 тысячах световых лет от Земли.