Телескоп NASA сфотографировал галактику в созвездии Большая Медведица

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сфотографировали галактику NGC 3855, находящуюся в созвездии Большой Медведицы.

Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием.

Сфтографированная галактика расположена примерно в 180 миллионах световых лет от Земли.

На фотографии можно увидеть яркую звезду, которая просто расположена гораздо ближе к нашей планете, что создает иллюзию ее величины.

В настоящее время «Чандра» занимается исследованием черной дыры в NGC 3855.