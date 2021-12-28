Телескоп NASA сфотографировал галактическую туманность в созвездии Золотая Рыба

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сфотографировала галактическую туманность NGC 1929, расположенную в созвездии Золотая Рыба.

Об этом сообщила обсерватория NASA.

NASA

В описании к фото говорится, что в этой галактике формируется много новых звезд, а некоторые из них крайне массивны. Именно эти звезды производят интенсивное излучение, из-за чего выбрасывают вещество с высокой скоростью. Со временем они взрываются, превращаясь в сверхновые.