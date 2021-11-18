Космический телескоп NASA сфотографировал уникальную планетарную туманность

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сделала фотографию планетарной туманности BD+30-3639.
Соответствующее фото обсерватория опубликовала в Twitter.
В описании обсерватория отметила, что на фотографии большой и красивый пузырь газа с температурой около трех миллионов градусов по Цельсию, который окружает умирающую звезду.
Эта звезда расположена примерно в пяти тысячах световых лет от Земли.
По данным ученых, планетарная туманность BD+30-3639 почти в 100 раз превышает диаметр нашей Солнечной системы.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.