Телескоп NASA сфотографував галактичну туманність у сузір’ї Золота Риба

Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору сфотографувала галактичну туманність NGC 1929, розташовану у сузір’ї Золота Риба.
Про це повідомила обсерваторія NASA.
В описі світлини йдеться, що у цій галактиці формується багато нових зірок, а деякі з них вкрай масивні. Саме ці зірки виробляють інтенсивне випромінювання, викидають речовину з високою швидкістю. З часом вони вибухають і перетворюються на наднові.
- 18 листопада обсерваторія «Чандра» зробила світлину планетарної туманності BD+30-3639.
- Нещодавно астрономам вперше вдалося виявити невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху завдяки її впливу на рух сусідньої зірки. Вона розташована в зоряному скупченні в галактиці Велика Магелланова Хмара за 160 тисяч світлових років від Землі.