Телескоп NASA сфотографував галактичну туманність у сузір’ї Золота Риба

Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору сфотографувала галактичну туманність NGC 1929, розташовану у сузір’ї Золота Риба.

Про це повідомила обсерваторія NASA.

NASA

В описі світлини йдеться, що у цій галактиці формується багато нових зірок, а деякі з них вкрай масивні. Саме ці зірки виробляють інтенсивне випромінювання, викидають речовину з високою швидкістю. З часом вони вибухають і перетворюються на наднові.