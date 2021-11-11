Астрономи вперше виявили чорну діру завдяки її впливу на рух сусідньої зірки

Астрономам вперше вдалося виявити невелику чорну діру за межами Чумацького шляху завдяки її впливу на рух сусідньої зірки. Вона розташована в зоряному скупченні в галактиці Велика Магелланова Хмара за 160 тисяч світлових років від Землі.

Про це йдеться в повідомленні Європейської південної обсерваторії.

Ця чорна діра приблизно в 11 разів важча за Сонце і їй приблизно 100 мільйонів років. Астрономам вдалося відкрити її завдяки різким змінам швидкості руху однієї з зірок, розташованої в скупченні.

Спостереження за чорною діркою велися через спектрограф Muse (Multi Unit Spectroscopic Explorer), встановленого на телескопі VLT у пустелі Атакама в Чилі. Вченим вдалося зʼясувати, що одна із зірок у скупченні під назвою NGC 1850 іноді різко змінює швидкість руху приблизно на 300 кілометрів на секунду.

Зірка розташовувалася дуже близько до чорної діри. Тому під дією діри вона витяглася у форму еліпса. За словами астрономів, чорна діра поки що не перетягує матерію свого сусіда, але почне це робити найближчим часом.

«Виявлення діри відкриває дорогу для проведення «перепису» чорних дір зоряної маси та вивчення їхньої ранньої еволюції», — повідомили в обсерваторії. Завдяки порівнянню з більш зрілими та масивними чорними дірами вчені зможуть зрозуміти, як відбувається їхнє розширення.