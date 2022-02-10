У Сенаті США назвали кібератаки Росії першою підставою для впровадження санкцій ще до вторгнення в Україну

Кібератаки проти України будуть першими у списку причин, які призведуть до санкцій проти Росії ще до вторгнення.

Про це заявили американські сенатори в коментарі Politico.

«Якби були санкції до вторгнення, вони були б пов’язані з кібератаками Росії щодо України», — сказав член комітету Сенату США з міжнародних відносин Кріс Мерфі.

Те, що санкції за російські кібератаки є «одним із питань, яке перебуває на розгляді», підтвердив голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. Він зазначив, що навіть розглядається можливість запровадити санкції за російські хакерські атаки, які вже були здійснені проти України.