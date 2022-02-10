В Сенате США назвали кибератаки России первым основанием для введения санкций еще до вторжения в Украину

Кибератаки против Украины будут первыми в списке причин, которые приведут к санкциям против России еще до вторжения.

Об этом заявили американские сенаторы в комментарии Politico.

«Если бы были санкции до вторжения, они были бы связаны с кибератаками России в отношении Украины», — сказал член комитета Сената США по международным отношениям Крис Мерфи.

То, что санкции за российские кибератаки — «один из вопросов, которые рассматриваются », подтвердил глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес. Он отметил, что даже рассматривается возможность ввести санкции за российские хакерские атаки, совершенные ранее против Украины.