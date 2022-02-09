Джо Байден поговорив із Емманюелем Макроном після візиту французького президента до Росії та України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України.
Про це повідомила представник Білого дому Джен Псакі.
«Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку», — заявила Псакі і додала, що до кінця тижня планується ще кілька розмов з європейськими лідерами.
Зазначимо, що це була уже третя розмова президентів за останній тиждень.
- 7 лютого президент Франції Макрон зустрічався в Москві з президентом Путіним. Їхні переговори тривали понад пʼять годин. Деескалація довкола України була центральною темою візиту французького президента. А вже 8 лютого Макрон зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.