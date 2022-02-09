Джо Байден поговорил с Эмманюэлем Макроном после визита французского президента в Россию и Украину

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и Украину.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент поговорил с президентом Макроном этим утром», — заявила Псаки и добавила, что до конца недели планируется еще несколько разговоров с европейскими лидерами.

Отметим, что это был уже третий разговор президентов за последнюю неделю.