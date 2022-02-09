Папа Римський назвав війну божевіллям і закликав молитися за «нормандський формат»

Папа Римський Франциск назвав війну божевіллям і закликав парафіян молитися про успіх переговорів у «нормандському форматі».

Про це пише видання Reuters.

Виступаючи перед прочанами, Франциск подякував усім, хто взяв участь у молитві за мир в Україні.

«Давайте продовжимо благати Господа про мир, щоб напруженість і загрози війни були подолані шляхом серйозного діалогу та щоб переговори в «нормандському форматі» сприяли досягненню цієї мети. Давайте не забувати, що війна — це безумство», — заявив Франциск.