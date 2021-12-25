Папа Римський виступив із різдвяним зверненням. Згадав самотність і Україну

Папа Римський Франциск вперше з 2019 року виступив із різдвяним привітанням «Urbi et Orbi» («Граду і світу») з лоджії базиліки Святого Петра. У своїй промові він згадав Україну та важливість діалогу.

«Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту», — серед іншого помолився Папа Франциск.