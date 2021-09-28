Папа Римський може відвідати Україну наступного року

Папа Римський Франциск у 2022 році може відвідати Україну.

Про це в інтервʼю Католицькому інформагентству (KAI) розповів архієпископ-митрополит Львівської архиєпархії Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький.

«Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року», — сказав Мокшицький, не уточнивши деталей.

За його словами, РКЦ в Україні зараз переживає період розквіту.

«Щороку ми створюємо одну-дві парафії. Цього року ми також освятили закритий монастир сестер-бенедиктинок. Минулого року ми освятили чотири нові церкви. Цього року перед Різдвом буде освячено церкву, побудовану отцями-паллотинами в Брюховичах [біля Львова]. Наразі ми будуємо дві церкви та подаємо заявку на ще одну земельну ділянку на околиці Львова», — розповів Мокшицький.