Папа Римский может посетить Украину в следующем году

Папа Римский Франциск в 2022 году может посетить Украину.
Об этом в интервью Католическому информагентству (KAI) рассказал архиепископ-митрополит Львовской архиепархии Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий.
«Я узнал, что Святой Отец планирует такой визит в следующем году», — сказал Мокшицкий, не уточнив деталей.
По его словам, РКЦ в Украине сейчас переживает период расцвета.
«Каждый год мы создаем один-два прихода. В этом году мы освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые церкви. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллотинами в Брюховичах [возле Львова]. Сейчас мы строим две церкви и подаем заявку на еще один земельный участок на окраине Львова», — рассказал Мокшицкий.
- Последний раз Папа Римский приезжал в Украину в июне 2001 года — это был Иоанн Павел II. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посещал Киев и Львов.