Папа Римский выступил с рождественским обращением. Вспомнил одиночество и Украину

Папа Римский Франциск впервые с 2019 года выступил с рождественским приветствием «Urbi et Orbi» («Граду и миру») из лоджии базилики Святого Петра. В своей речи он упомянул Украину и важность диалога.
«Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволи, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта», — среди прочего помолился Папа Франциск.
Глава католической церкви также отметил, что социальные отношения подвергаются серьезному испытанию: растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе. Так же, по его словам, на международном уровне есть риск нежелания вести диалог, риск того, что «сложный кризис подтолкнет к коротким путям, минуя более длинные пути диалога». Папа Римский подчеркнул, что на самом деле только диалог позволяет уладить конфликты и получить взаимную и долгосрочную пользу.
- Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию принес извинения Богу и православным за ошибки, совершенные католиками. Он заявил, что эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием жажды обогащения.
- Папа Римский может посетить Украину в 2022 году. В последний раз понтифик приезжал в Украину в июне 2001 года, но тогда это был Иоанн Павел II. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посещал Киев и Львов.