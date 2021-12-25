Папа Римский выступил с рождественским обращением. Вспомнил одиночество и Украину

Папа Римский Франциск впервые с 2019 года выступил с рождественским приветствием «Urbi et Orbi» («Граду и миру») из лоджии базилики Святого Петра. В своей речи он упомянул Украину и важность диалога.

«Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволи, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта», — среди прочего помолился Папа Франциск.