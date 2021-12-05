Папа Римський перепросив у православних за помилки католиків

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом та православними за помилки, скоєні католиками. Він заявив, що ті дії не мали нічого спільного із вченням Ісуса, а були наслідком жаги до збагачення.
Про це повідомляє Vatican News.
Понтифік згадав про коріння, що обʼєднує католиків та православних, і про розбіжності, що виникли пізніше.
«Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками», — сказав Папа Римський та закликав «допомагати одне одному, поклонятися Богу і служити ближньому, не займаючись прозелітизмом».
- Папа Римський може відвідати Україну у 2022 році. Востаннє понтифік приїжджав в Україну в червні 2001 року, але тоді це був Іоанн Павло ІІ. Візит відбувся на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів. Понтифіка зустрічав Леонід Кучма. Іоанн Павло II під час візиту відвідував Київ і Львів.