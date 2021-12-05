Папа Римський перепросив у православних за помилки католиків

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом та православними за помилки, скоєні католиками. Він заявив, що ті дії не мали нічого спільного із вченням Ісуса, а були наслідком жаги до збагачення.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік згадав про коріння, що обʼєднує католиків та православних, і про розбіжності, що виникли пізніше.

«Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками», — сказав Папа Римський та закликав «допомагати одне одному, поклонятися Богу і служити ближньому, не займаючись прозелітизмом».