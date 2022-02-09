Папа Римский назвал войну безумием и призвал молиться за «нормандский формат»

Папа Римский Франциск назвал войну безумием и призвал верующих молиться об успехе переговоров в «нормандском формате».
Об этом пишет издание Reuters.
Выступая перед паломниками, Франциск поблагодарил всех, кто принял участие в молитве за мир в Украине.
«Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в «нормандском формате» способствовали достижению этой цели. Давайте не забывать, что война — это безумие», — заявил Франциск.
- Папа Римский может посетить Украину в 2022 году. В последний раз понтифик приезжал в Украину в июне 2001 года, но тогда это был Иоанн Павел II. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посещал Киев и Львов.