Зеленський проведе виїзне засідання РНБО в Харкові

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 лютого, проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

«У пʼятницю о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться у Харкові», — повідомили у пресслужбі.

Як зазначається, засідання проведуть у приміщенні Харківської обласної державної адміністрації. Після чого (орієнтовно о 17:30) відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.