Instagram розширила керування акаунтом для користувачів. Незабаром зʼявиться функція довіреної особи

Розробники соцмережі Instagram розширили функціонал керування обліковими записами. Тепер користувачі можуть видаляти або архівувати старі пости, відмітки, коментарі, лайки, історії, IGTV та Reels.

Про це повідомляється у блозі Instagram.

Розширене управління дозволить користувачам фільтрувати контент за датою, шукати недавно видалені пости і дивитися історію переходів за посиланнями.

Весь вказаний функціонал доступний у вкладці «Ваша активність» у розділі «Профіль».

Instagram

Крім цього, Instagram тестує функцію відновлення доступу до акаунту за допомогою довіреної особи.

«Щоб допомогти людям, які втратили доступ до своїх облікових записів, ми тестуємо спосіб, за допомогою якого люди можуть попросити своїх друзів підтвердити свою особу і відновити доступ до свого облікового запису», — йдеться у повідомленні.

Деталі цієї функції представлять пізніше.

Instagram