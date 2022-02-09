Instagram расширил управление аккаунтом для пользователей. Вскоре появится функция доверенного лица

Разработчики соцсети Instagram расширили функционал управления учетными записями. Теперь пользователи могут удалять или архивировать старые посты, отметки, комментарии, лайки, истории, IGTV и Reels.
Об этом сообщается в блоге Instagram.
Расширенное управление позволит пользователям фильтровать контент по дате, искать недавно удаленные посты и смотреть историю переходов по ссылкам.
Весь вышеуказанный функционал доступен во вкладке «Ваша активность» в разделе «Профиль».
Кроме этого, Instagram тестирует функцию восстановление доступ к аккаунту с помощью доверенного лица.
«Чтобы помочь людям, потерявшим доступ к своим учетным записям, мы тестируем способ, с помощью которого люди могут попросить своих друзей подтвердить свою личность и восстановить доступ к своей учетной записи», — сказано в сообщении.
Детали этой функции представят позднее.
- В январе Instagram начал тестировать платную подписку с доступом к эксклюзивному контенту и функциям. Цены будут в диапазоне от $0,99 до $99,99 в месяц.
- До этого в Instagram появилась функция создания цифрового аватара для метавселенной.