Instagram у США почала тестувати платну підписку. Ціни стартують від $0,99

Соціальна мережа Instagram вже почала тестувати у США платну підписку із доступом до ексклюзивного контенту та функцій.
Про це у Twitter повідомив глава соцмережі Адам Моссері, а деталі є у блозі компанії.
Щомісячна платна підписка надаватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів та Stories. Ціни будуть у діапазоні від $0,99 до $99,99 на місяць, автори сторінок самі обиратимуть ціну своїх підписок. Ті користувачі, які оформили платну підписку, матимуть фіолетовий значок — це дозволить автору легше розрізняти їх.
У тестуванні цієї функції у США беруть участь, зокрема, баскетболістка Седона Прінс, олімпійська чемпіонка з гімнастики Джордан Чайлз та астролог Аліза Келлі. Компанія обіцяє протягом наступних кількох місяців розширити і кількість країн, де ця функція буде доступною, і кількість авторів, які матимуть платну підписку.
- Instagram розробляє функцію, яка дозволить змінювати розташування публікацій у профілі. Крім того, Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису з програми, тобто користувачам запропонують вибрати між відключенням облікового запису та його повним видаленням з додатка.
- В Instagram шахрай тимчасово заблокував сторінку генерального директора соцмережі Адама Моссері та повідомив у техпідтримку про його смерть. Під час спілкування техпідтримка Instagram запросила свідоцтво про смерть, некролог або новину про смерть власника сторінки. Для блокування акаунта шахрай створив фейковий некролог про «смерть» Моссері.