Instagram у США почала тестувати платну підписку. Ціни стартують від $0,99

Соціальна мережа Instagram вже почала тестувати у США платну підписку із доступом до ексклюзивного контенту та функцій.

Про це у Twitter повідомив глава соцмережі Адам Моссері, а деталі є у блозі компанії.

Щомісячна платна підписка надаватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів та Stories. Ціни будуть у діапазоні від $0,99 до $99,99 на місяць, автори сторінок самі обиратимуть ціну своїх підписок. Ті користувачі, які оформили платну підписку, матимуть фіолетовий значок — це дозволить автору легше розрізняти їх.