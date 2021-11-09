Instagram готується до введення платних підписок на блогерів. У App Store зʼявилися розцінки

У соцмережі Instagram незабаром зʼявляться платні підписки на авторів контенту. Функція зʼявиться у додатку та дозволить користувачам платити за ексклюзивний контент.

Як пише TechCrunch, соцмережа в онлайн-магазин App Store додала вартість платної підписки, але у самому додатку Instagram нових функцій поки немає.

TechCrunch

У TechCrunch зазначають, що це може говорити про запуск тестування функцій з авторами контенту в США, перед повноформатним запуском, але vc.ru пише, що ціни вже можна подивитися і в Росії (у рублях).

Від Instagram офіційного релізу ще не було, але у травні цього року у керівництві соцмережі говорили, що працюють над «ексклюзивними історіями».

Поки що невідомо, коли зʼявиться нововведення. Певно, вже скоро.