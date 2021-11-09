Instagram готовится к вводу платных подписок на блогеров. В App Store появились расценки

В соцсети Instagram в скором времени появятся платные подписки на авторов контента. Функция появится в приложении и позволит пользователям платить за эксклюзивный контент.

Как пишет TechCrunch, соцсеть в онлайн-магазин App Store добавила стоимость платной подписки, но самом приложении Instagram новых функций пока нет.

TechCrunch

В TechCrunch отмечают, что это может говорить о запуске тестирования функций с авторами контента в США, перед полноформатным запуском, но vc.ru пишет, что цены уже можно посмотреть и в России (в рублях).

От Instagram официального релиза еще не было, но в мае этого года в руководстве соцсети говорили, что работают над «эксклюзивными историями».

Пока неизвестно, когда появится нововведение. Вероятно, уже скоро.