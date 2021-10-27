Instagram разрешил всем пользователям прикреплять гиперссылки в Stories

Социальная сеть Instagram открыла всем пользователям доступ к возможности прикреплять гиперссылки в Stories вне зависимости от статуса аккаунта.
Об этом сообщает The Verge.
Эта функция позволяет прикрепить веб-ссылки в Stories, даже если аккаунт не имеет 10 тыс. подписчиков, как было раньше.
«Когда мы впервые ввели гиперссылки в сторис, функция была ограничена только верифицированными аккаунтами или учетными записями с определенным числом подписчиков. От остальной части сообщества мы услышали, что они тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение. Сейчас мы даем доступ к функции гиперссылок для всех», — говорится в официальном блоге Instagram.
Следовательно, с открытием этой функции начинающие блоггеры смогут эффективнее продавать рекламу.
Напомним, с 21 октября Instagram разрешил всем пользователям публиковать фото и видео до одной минуты с компьютерной версии соцсети, даже без приложения.
- Разработчики соцсети Instagram (принадлежит Fаcebook) начали тестировать функцию сообщения пользователей о сбоях в приложении. Оповещения будут приходить во время массового сбоя или интенсивных жалоб пользователей, например, через сервис Downdetector. Пока что функцию будут тестировать в пределах США.