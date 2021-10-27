Instagram дозволив усім користувачам прикріплювати гіперпосилання у Stories

Соціальна мережа Instagram відкрила всім користувачам доступ до можливості прикріплювати гіперпосилання у Stories незалежно від статусу облікового запису.

Про це повідомляє The Verge.

Ця функція дозволяє прикріпити веб-посилання у Stories, навіть якщо акаунт не має 10 тис. підписників, як було раніше.

«Коли ми вперше ввели гіперпосилання у Stories, функція була обмежена лише верифікованими акаунтами або обліковими записами з певною кількістю підписників. Від решти спільноти ми почули, що вони теж хочуть ділитися з друзями та сімʼєю речами, які мають для них значення. Тож зараз ми даємо доступ до функції гіперпосилань для всіх», — йдеться в офіційному блозі Instagram.

Відтак з відкриттям цієї функції блогери-початківці зможуть ефективніше продавати рекламу.

Нагадаємо, з 21 жовтня Instagram дозволив усім користувачам публікувати фото та відео до однієї хвилини з комп’ютерної версії соцмережі, навіть без наявності додатка.