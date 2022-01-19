У Instagram тепер можна створити свій цифровий аватар для метавсесвіту

У соцмережі Instagram додали функцію створення цифрового аватара для метавсесвіту, який активно розробляє компанія Meta (власник Instagram і Facebook).

Редактор дозволяє користувачам створити аватар схожого на себе персонажа з урахуванням кольору шкіри, зачіски, форми та кольору очей, одягу і багато іншого. Створений аватар можна використовувати у Instagram, Facebook та Messenger.

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Щоб скористатися функцією, потрібно перейти у налаштування, відкрити вкладку «Акаунт» і вибрати «Аватари».