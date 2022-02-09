Колишнього голову тендерного комітету Департаменту соцполітики КМДА підозрюють у розкраданні 2,5 мільйона гривень

Колишньому голові тендерного комітету Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили про підозру в розкраданні 2,5 мільйона гривень на цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам».

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці 2018 року ексдиректор Департаменту соцполітики змовився з тодішнім головою тендерного комітету та підприємцем, за штучними умовами були проведені два тендери, їхнім результатом стали договори на постачання медичних виробів (засобів особистої гігієни) із підконтрольним підприємством за завищеними цінами.