Ще одному заступнику Кличка повідомили про підозру

Прокурори вручили підозру заступнику глави КМДА Петру Пантелеєву у справі столичного заводу «Радикал». Його підозрюють у тому, що на заводі не провели відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічно забруднення.

Про це пише пресслужба КМДА та Київська міська прокуратура у Facebook.

«Згідно з матеріалами слідства, внаслідок злочинних дій одного із заступників голови КМДА, який з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ «Радикал» та особою, на яку в силу службового становища покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, упродовж 2014—2021 років на території заводу «Радикал» не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів з демеркуризації цієї території», — йдеться у повідомленні прокурорів.

Там зазначають, що загальний обсяг ртуті та інших речовин на території заводу становить 200 тисяч тонн. Унаслідок засмічення і забруднення навколишнього середовища завдано шкоди на суму в 40 мільярдів гривень.

У КМДА називають цю справу політичним тиском на місцеву владу. Там наголошують, що неодноразово зверталися до центральної влади за допомогою у ліквідації наслідків ртутного забруднення на території заводу, але їм відмовляли.

«Київська влада передбачила в бюджеті міста Києва кошти на здійснення низки заходів щодо очищення заводу, зокрема на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук та заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал». Однак, як уже зазначалося, Антимонопольний комітет України своїм рішенням заборонив місту фінансувати заходи на території заводу», — пояснили там.